SS 106, Casanova (Lega): “Via libera dal CSLP, primo lotto pronto per essere messo a gara”

“Con il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un altro tassello importante è stato apposto sull’iter che porterà a riqualificare e modernizzare la strada statale 106 jonica”. Lo fa sapere l'europarlamentare Lega Massimo Casanova, componente della Commissione Trasporti UE. “Nelle ultime ore sono stati compiuti importanti passi in avanti sull’asse Sibari - Crotone - Catanzaro. Il progetto di fattibilità tecnico – economica del primo lotto Catanzaro - Cutro ha appena ricevuto via libera dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ed è pronto, dunque, per essere messo a gara. Assieme alla tratta Sibari – Rossano, anche questa già all’attenzione del CSLP, cuberà un investimento di quasi 3 miliardi di euro”. “Nel frattempo si resta in attesa dei pareri sui lotti Cutro - Catanzaro e Sibari - Crotone. Ringrazio il commissario straordinario Massimo Simonini per l’importante lavoro che sta portando avanti per modernizzare un'infrastruttura di collegamento strategica per il Mezzogiorno. Sviluppare le connessioni a Sud è una promessa della Lega. La 106 jonica, in particolare, è una infrastruttura che vede tutto il mio personale impegno e quello del ministro alle Infrastrutture Salvini. Finalmente si cambia passo” conclude Casanova.

