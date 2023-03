Depurazione, Occhiuto: «Anche quest’anno tolleranza zero per chi inquina il nostro mare»

«Tolleranza zero quest’anno dunque anche per gli autospurgo». Tramite un video postato sui social, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto annuncia battaglia nei confronti di «chi inquina o raggira il sistema di controllo degli smaltimenti». L'obiettivo resta quello di avere un mare davvero pulito: «La scorsa estate abbiamo avuto un miglioramento del 40%, ma non basta. Dobbiamo fare di più», afferma il governatore.

«Ho appena finito l'ennesima riunione - spiega Occhiuto nel video - sulla depurazione perché quest’anno proseguiamo come lo scorso: pulizia dei fiumi, depuratori, pompe di sollevamento. Però non basta, perché se non aggiungiamo un altro pezzo non miglioriamo la qualità del mare».

«L’altro pezzo che vorrei aggiungessimo quest’anno è quello degli autospurgo - aggiunge - Oggi succede che l’autospurgo va a prelevare i fanghi da un pozzo nero e poi li getta o in un torrente o in un tombino e questi poi vanno a finire nel mare. Questa è la ragione per cui in estate, anche quando c'è siccità, i torrenti sono sempre in piena. Questo fenomeno – conclude Occhiuto – dobbiamo evitarlo. Tolleranza zero quest’anno dunque anche per gli autospurgo».

