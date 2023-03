Calabria, Orrico e Minasi nella commissione di vigilanza della Rai

«Sono stata invitata a far parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – la cosiddetta Vigilanza Rai – e ne sono davvero felice». Lo scrive su Facebook la parlamentare calabrese del M5S Anna Laura Orrico. Che si dice soddisfatta «soprattutto per la fiducia riposta nei miei riguardi dal presidente Giuseppe Conte e dal capogruppo del MoVimento 5 Stelle Camera Francesco Silvestri. Avrò, come compagni di viaggio, altri colleghi parlamentari del Movimento 5 stelle: Dario Carotenuto, Riccardo Ricciardi, Barbara Floridia e Dolores Bevilacqua. Mentre sarò l’unica deputata calabrese a farne parte. Avverto una grande responsabilità per questo nuovo ruolo cui intendo rispondere con il solo metodo di lavoro che conosco fatto di impegno, trasparenza e coraggio. Avanti tutta».

Entra a far parte della Commissione anche la senatrice calabrese leghista Tilde Minasi.

© Riproduzione riservata