Migranti, M5S: a manifestazione Cutro per verità e giustizia

“I portavoce calabresi del Movimento 5 stelle aderiscono all’iniziativa della Rete 26 febbraio e parteciperanno alla manifestazione indetta per sabato 11 marzo in seguito alla strage di migranti avvenuta a Steccato di Cutro”. Lo affermano in una nota i parlamentari ed i consiglieri regionali calabresi del Movimento 5 stelle.

“La Calabria – dicono – è terra di accoglienza così come dimostrato dai crotonesi e dai calabresi che in questi giorni hanno offerto sostegno e ospitalità ai migranti sopravvissuti ed ai loro parenti nonché grande partecipazione per la insopportabile perdita di uomini, donne e bambini in cerca, semplicemente, di un futuro migliore. E’ assolutamente necessario fare chiarezza su quanto accaduto e comprendere appieno i meccanismi perversi che hanno impedito il salvataggio dell’imbarcazione spezzatasi di fronte le coste calabresi. Il rispetto verso la memoria di chi non c’è più – prosegue la nota - e dei loro cari che oggi piangono, l’idea stessa che abbiamo di Paese civile e solidale, cristallizzata dalla nostra Carta costituzionale, impongono la ricerca di verità e giustizia. Saremo a Cutro per ricordarlo a chi ha responsabilità nel merito e per esprimere al contempo vicinanza e ringraziamento ai cittadini, alle associazioni ed alle istituzioni locali che hanno mostrato il volto migliore della nostra terra in un avvenimento così drammatico. Per queste ragioni – concludono gli esponenti pentastellati – invitiamo a nostra volta a partecipare all’evento tutti i calabresi augurandoci di non dover assistere mai più ad una tragedia simile”.

