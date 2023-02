Anci Calabria, Papasso convoca il 31 marzo 2023 l’assemblea per l’elezione di presidente e consiglio

"Stamane, facendo seguito alla decisione assunta dal Consiglio Regionale di Anci Calabria nella riunione urgente dello scorso 10 febbraio 2023, che ha fatto seguito alle precedenti del 06 e 22 dicembre 2022, ho provveduto a convocare, in qualità di presidente facente funzioni e delegato dal Consiglio Regionale Anci, l’assemblea congressuale regionale per venerdì 31 marzo 2023. La prima convocazione è prevista per le ore 9.00, mentre la seconda alle 10.00. I lavori si terranno presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro". Lo ha annunciato il presidente facente funzioni dell'Anci Calabria, Gianni Papasso.

"Tre i punti principali all’ordine del giorno: dopo gli adempimenti preliminari dell’Assemblea Congressuale e l’approvazione del Regolamento Congressuale si passerà dapprima all’esame ed all’approvazione di proposte di modifiche e di adeguamenti dello Statuto Regionale e, subito dopo, all’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale di Anci Calabria".

"Nella missiva che ho inviato ai sindaci dei Comuni iscritti all’Associazione dei Comuni", Papasso ha ricordato che "hanno diritto al voto i legali rappresentanti dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative pregresse maturate al 31-12-2022 e regolarizzate con quietanza entro e non oltre il 10 marzo 2023. Ai Comuni che non hanno già provveduto, poi, è stato raccomandato di documentare il saldo di quanto dovuto con relativa quietanza di pagamento da far pervenire presso gli uffici di Anci Calabria".

Papasso infine ha specificato che, "per evitare lungaggini e ulteriori problemi in fase di voto, l’elenco degli aventi diritto al voto sarà preventivamente approvato dal Consiglio Regionale di Anci Calabria nella riunione già calendarizzata per il prossimo 20 marzo in cui saranno vagliate le regolazioni contributive e, di conseguenza, sarà approvata la platea congressuale. Successivamente sarà pubblicata sul sito dell’Associazione la bozza di Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Congressuale, che verrà sottoposto al formale esame dell’Assemblea stessa nei preliminari congressuali".

