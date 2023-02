Russo e Tripoli: "Riconosciute le proposte del sindacato per la spesa dei fondi PNRR in Calabria"

«Con la decisione assunta dal Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 20 febbraio u.s. – scrivono in una nota il Segretario Generale della CISL Calabria Tonino Russo e il Segretario Generale della FeLSA CISL Gianni Tripoli – si è messo finalmente un punto fermo nell’annosa vertenza riguardante i lavoratori appartenenti alla Legge Regionale 12/2014. Una vertenza in cui il sindacato si è molto speso attraverso innumerevoli incontri, proposte, documenti, tavoli tecnici, azioni di mobilitazione.

La svolta sul bacino regionale dei lavoratori appartenenti alla L.R. 12/2014 convince anche sul versante della loro effettiva collocazione lavorativa. Infatti, posto che la Regione Calabria per l'attuazione degli interventi del PNRR si avvarrà dei lavoratori precari qualificati (stante la significativa esperienza maturata negli anni all’interno dei vari uffici regionali e sub-regionali) della Legge Regionale 12 /2014, finalmente verranno messi a disposizione di molti enti territoriali efficaci supporti tecnico-operativi finalizzati alla spesa di fondi destinati allo sviluppo dei nostri territori che altrimenti, vista la atavica carenza di professionalità all’interno delle amministrazioni locali, potrebbero andare persi. Una collocazione professionale che sposa a pieno le proposte avanzate anche dalla CISL nazionale che, attraverso il Segretario Generale Luigi Sbarra, a più riprese ha avanzato la necessità di una migliore qualificazione delle attività della P.A. proprio attraverso la valorizzazione dei lavoratori precari.

La CISL, anzi, auspica che anche i professionisti assunti negli Enti Locali con il concorso Coesione per il PNRR siano assunti a tempo indeterminato, perché la P.A. ha bisogno di competenze. Per la CISL ora serve trovare soluzione alle altre vertenze aperte da troppo tempo. Occorre fare presto e bene. I lavoratori della legge 15/2008, i lavoratori della Legge 40 e i TIS attendono da tempo una soluzione concreta, dopo anni di lavoro senza contributi e senza diritti, dopo i risultati negativi delle manifestazioni di interessi rivolte ai Comuni per la loro assunzione con dote regionale. Nel contempo riteniamo che i ritardi sull’assunzione degli “stagisti” da parte di azienda Calabria Lavoro siano intollerabili. Il metodo del confronto e dell’ascolto con tutti i livelli istituzionali è utile e necessario – concludono Russo e Tripoli –, ma deve condurre a soluzioni concrete, capaci di portare ad un progressivo superamento del precariato regionale».

La soddisfazione di Katya Gentile

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale è stata licenziata all'unanimità la PL n°139 “Misure urgenti per le attività di affiancamento nell’attuazione del PNRR e dei fondi Strutturali europei". Una legge voluta dalla Presidente della Sesta Commissione - Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili - Katya Gentile. “Sono felice – afferma soddisfatta la consigliera regionale - che il tempo, le energie e l'impegno che ho dedicato a tutto l'iter che ha preceduto questa proposta di legge abbiano prodotto un risultato positivo incassando l'unanimità del Consiglio per la bontà dell'iniziativa”. La Presidente della Sesta Commissione, ringrazia tutti i consiglieri, quelli di maggioranza per averla sostenuta e sottoscritta convintamente, quelli dell'opposizione per averla votata. “Sono grata al Presidente Occhiuto, - sottolinea inoltre - senza il cui placet non saremmo qui a parlarne, per aver voluto che si utilizzasse il linguaggio della chiarezza, non volendo creare illusorie aspettative di nuove stabilizzazioni. La proposta di legge di natura tecnica, rimodulata più volte dai dirigenti competenti, è stata emendata direttamente in Aula, affinché aderisse compiutamente all'indirizzo politico e per differirne i termini dell'entrata in vigore al 31 marzo, così da evitare eventuali problemi di copertura finanziaria. Copertura che dovrebbe essere garantita già nella prossima seduta consiliare, con l'approvazione finale della Programmazione europea 2021-2027, per come ci ha assicurato il dirigente del dipartimento Programmazione Unitaria, Maurizio Nicolai. Questa legge ha una duplice finalità – spiega la consigliera regionale di Forza Italia - fornire un aiuto concreto agli enti territoriali nella messa a terra dei progetti del Pnrr, attraverso l'innesto di nuova forza lavoro, in qualità di supporto tecnico e operativo, e il reintegro nel mercato del lavoro dei precari ex Legge 12/2014 che, nonostante le competenze maturate in ambito di progettazione e rendicontazione dei finanziamenti europei, per nove lunghi anni sono stati dimenticati, bistrattati e mortificati”. Mi piace sottolineare – conclude la Presidente forzista - la proficua collaborazione con il collega Pierluigi Caputo e l'apporto incisivo e decisivo del Presidente Mancuso, tuttavia ritengo che il risultato più importante sia aver scritto una pagina di buona politica tutti insieme”.

© Riproduzione riservata