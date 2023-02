Primarie Pd, la Calabria al voto: ecco i candidati all’assemblea nazionale

Fermento anche in Calabria per le primarie decisive per la scelta del prossimo segretario del Pd. Gazebo aperti domenica con votazione dalle ore 8 alle ore 20.00 in modalità aperta, cioè non riservata solo agli iscritti al partito. A sfidarsi saranno il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (“Energia popolare”) e la movimentista e già vicepresidente emiliana Elly Schlein (“Parte da noi”). In queste ore sono state definite le liste dei candidati all’assemblea nazionale del Pd per ciascuno dei due candidati alla segreteria nazionale. Ecco i nomi.

Stefano Bonaccini-”Energia Popolare”

Collegio Cosenza: Salvatore Monaco, Rosellina Madeo, Severino Angelo, Graziella D’Acri, Gaspare Galli.

Collegio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Elisabeth Sacco, Carmelo Apa, Rosalia Pezzaniti, Andrea Devona, Paola Silipo.

Collegio Reggio Calabria: Vittorio Zito, Simona De Marzo, Fortunato Pedà, Martina Consuelo Tripodo.

Elly Schlein-”Parte da Noi”

Collegio Cosenza: Maria Locanto, Alberto Laise, Bianca Grieco, Antonio Gentile, Adriana Celentano.

Collegio Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Jasmine Cristallo, Francesco Benincasa, Maria Grazia Pungitore, Gioacchino Tavella, Doriana Righini.

Collegio Reggio Calabria: Paolo Gramuglia, Francesca Lopresti, Antonio Marino, Angela Vilardi.