Slittano i tempi in Calabria per la consegna dei nuovi treni Blues

Rallentamento sui tempi di consegna dei treni Blues in Calabria. I mezzi di Trenitalia pensati per (ri)ammodernare il parco macchine sulla linea jonica arriveranno sì, ma con tempi più lunghi rispetto a quelli immaginati originariamente. Lo si evince dalla risposta fornita dalla Regione all’interrogazione presentata da Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Campanella.

Nella risposta fornita dall’assessore ai Trasporti, Emma Staine, si fa riferimento all’interlocuzione tra il dipartimento della Cittadella, Art-Cal e i vertici Trenitalia. Ebbene, secondo quanto riferito dall’azienda nazionale, solo i primi due treni, dei quattro annunciati, arriveranno entro il prossimo mese ed un terzo entro la fine dell’anno. Le consegne, previste nel contratto di servizio stipulato nel 2019 tra Art-Cal e Trenitalia, verranno completate nel corso del 2024.

«Il contratto stipulato con Trenitalia - rimarca il pentastellato Tavernise - prevedeva già la consegna dei treni secondo la seguente tempistica: 3 treni nel 2022, 5 nel 2023 e 5 nel 2024. Poi il 1° aprile scorso a Reggio Calabria, e successivamente il 5 luglio a Corigliano Rossano l’annuncio: i primi 4 treni entro marzo 2023. Operazione conclusa? Assolutamente no. Nel dicembre 2022 la comunicazione di Trenitalia ad Art-Cal: per cui l’emergenza pandemica e la crisi internazionale, generata dal conflitto nell’est Europa, rendevano necessario per Trenitalia uno slittamento dei primi 3 treni Blues previsti nel 2022. E oggi ci viene comunicata un’ulteriore consegna ridotta e differita».

