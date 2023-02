Congresso Pd, coordinamento regionale: "Successo della mozione De Micheli in Calabria"

"Il congresso del PD in Calabria ha registrato una intensa partecipazione: hanno espresso il voto 7500 iscritti. È stato una manifestazione di quanto importanti possano essere le potenzialità e le energie di cui dispone l'organizzazione del partito calabrese. Nel voto è ampiamente prevalso un profilo politico-programmatico riformista". Ad affermarlo il coordinamento mozione De Micheli-PD Calabria. "Significativo - aggiungono dal coordinamento - è stato il risultato a sostegno della candidatura del già ministro on. Paola De Micheli che registra il 17% a livello regionale con punta del 29% in provincia di Cosenza. È da sottolineare, in particolare, il dato della mozione nei capoluoghi di Cosenza, Vibo Valentia e Crotone nonché il successo in molti centri urbani come Acri, Corigliano Rossano, Amantea, Belvedere Marittimo, Caulonia, Castrolibero,Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Mendicino, Luzzi, San Giovanni in Fiore, Spezzano Albanese. Una presenza quella che si è espressa a sostegno di Paola De Micheli che intende essere dispiegata a favore di un efficace impegno per il potenziamento del carattere meridionalista della linea politica nazionale del PD, per una netta definizione delle politiche rivolte alla affermazione dei diritti e per una riforma della organizzazione del partito non più fondata sulla centralità delle correnti ma sulla sovranità della rappresentanza territoriale".

© Riproduzione riservata