Calabria, i circoli dem premiano Bonaccini: «Il rinnovamento è qui»

Dove Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi hanno fatto incetta di consensi, con estrema facilità, anche Stefano Bonaccini si appresta a concludere una facile cavalcata. Lo chiariscono bene i dati emersi al termine delle operazioni di voto nei circoli del Partito democratico, in vista delle primarie per la scelta del segretario, previste per il 26 febbraio. Il dato non è ancora cristallizzato, ma da quanto è già possibile constatare, il governatore emiliano sembra non avere rivali tra il Pollino e lo Stretto. Bonaccini supera praticamente ovunque il 60% dei consensi nel voto dei circoli e scava un solco profondo tra sé e i suoi concorrenti. Chi tra loro riesce a raggiungere la doppia cifra, lo fa con fatica, specie in alcune aree della regione. In provincia di Vibo, dove il voto è stato chiuso già venerdì, i primi dati trasmessi dalla Commissione, guidata da Gernando Marasco, erano ancora più eclatanti: Bonaccini, infatti, ha ottenuto 411 preferenze pari al 70.02% dei consensi, a seguire Paola De Micheli con 75 voti che equivalgono al 12.77%, quindi Gianni Cuperlo con 71 consensi, 12.1%, Elly Schlein 30 preferenze, il 5.11%. A Reggio Calabria, Bonaccini supera l’80%, uno dei dati più alti della regione, frutto dell’asse Falcomatà-Irto, tra i referenti territoriali della mozione di Bonaccini.: 440 voti per lui, 96 Schlein, 29 Cuperlo, 7 De Micheli. A Catanzaro, su 170 votanti, Bonaccini 108, Schlein 28, Cuperlo 24, De Micheli 9. A Crotone, su 168 votanti, Bonaccini 73, Schlein 48, De Micheli 38, Cuperlo 9. Anche a Cosenza il trend è stato il medesimo, come emerso già nei giorni scorsi. A Lamezia Terme, Bonaccini ha ottenuto 165 voti, 69 Cuperlo, 9 Schlein e 4 De Micheli.

