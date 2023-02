L’Anci Calabria elegge il nuovo presidente: la sfida sarà tra Limardo e Caruso

Due nomi per la poltrona della presidenza dell'Anci Calabria. Da una parte Maria Limardo, sindaca forzista di Vibo Valentia, dall'altra (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità al termine dell’ennesima riunione preparatoria) Franz Caruso, primo cittadino socialista di Cosenza. Saranno giorni di caccia al voto quelli che precederanno l'assemblea in programma venerdì prossimo a Feroleto Antico. All'ordine del giorno c'è, appunto, l'elezione del nuovo responsabile dell'Associzione che riunisce i Comuni calabresi.

Si tratta di un appuntamento atteso e destinato a chiudere la parentesi targata Gianni Papasso, incaricato di traghettare l'Anci dopo la sospensione - per via di alcuni inciampi giudiziari - del presidente Marcello Manna. Potranno partecipare all'elezione del Consiglio regionale dell'Anci tutte le amministrazioni locali in regola con il pagamento delle quote. Il segretario dell'Associazione, Francesco Candia, a tal proposito, ha recentemente inviato una circolare rammentando ai Comuni morosi di aver inviato un promemoria con specifica delle quote sociali in sospeso, al fine di provvedere in merito o avanzare richiesta di regolare rateizzazione.

