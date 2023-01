Scossone alla Regione Calabria, lascia l'assessore alle Infrastrutture Mauro Dolce

"Ho riflettuto molto nelle ultime settimane e sono giunto ad un’importante decisione: lascio il mio mandato di assessore della Regione Calabria". Lo afferma in una nota Mauro Dolce, assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Calabria.

"Ho comunicato la scorsa settimana la mia decisione al presidente Roberto Occhiuto - scrive Dolce - e di comune accordo abbiamo deciso di darne notizia nella giornata odierna. Rientrerò nell’Università per riprendere e concludere le attività di ricerca temporaneamente messe da parte, che, insieme ai miei impegni familiari, mi impedirebbero di svolgere nei modi che ritengo necessari i gravosi impegni che l’assessorato affidatomi comporta. Ringrazio il governatore per la fiducia che ha riposto in me, tutti i colleghi della Giunta per il positivo percorso fatto insieme in questi mesi, così come ringrazio il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Claudio Moroni, e i collaboratori che mi hanno affiancato in questa avventura. In accordo con il Presidente Occhiuto, continuerò ad offrire alla Regione, nelle forme più opportune, la mia esperienza e le mie competenze su determinati progetti strategici che riguardano le infrastrutture della Calabria. Darò volentieri una mano da Roma, che è la città in cui vivo, e di tanto in tanto tornerò da voi, in quella che ormai è diventata quasi una seconda casa”.

Il commento di Occhiuto

“Ringrazio l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Mauro Dolce, per il prezioso lavoro portato avanti in questi impegnativi mesi che hanno indirizzato il mio mandato da presidente della Regione Calabria.

Lo ringrazio per l’impegno profuso e i risultati conseguiti, e per l’onestà intellettuale con la quale ha deciso, per diversi motivi, di fare un passo indietro.

Dolce mi ha comunicato qualche giorno fa questa sua intenzione, ed è rimasto, con grande senso di responsabilità, alla guida del Dipartimento fino ad oggi, dandomi il tempo necessario per individuare un profilo adeguato come assessore nella Giunta regionale: nome che comunicherò nelle prossime ore.

Ho chiesto a Mauro Dolce, che ha accettato questo mio invito, di continuare a collaborare con la Regione Calabria, per beneficiare del suo prezioso contributo in relazione a tanti progetti strategici che, anche grazie a lui, abbiamo avviato in questi mesi. Ci aiuterà, dunque, sui dossier relativi alla Strada Statale 106, all’Autostrada A2, all’elettrificazione della linea ferroviaria Jonica, all’Alta Velocità ferroviaria, al Ponte sullo Stretto.

Così avremo un nuovo assessore a Catanzaro e un esperto straordinario a Roma che ci consentiranno di far valere sempre più la voce della nostra Regione nei tavoli nazionali che contano.

Andiamo avanti con determinazione per costruire una Calabria più moderna, nella quale sviluppare infrastrutture e opere pubbliche adeguate ai bisogni dei cittadini e dei territori”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

