Congresso Pd, Nicola Irto nel comitato promotore di Bonaccini

Dopo la scelta di Dario Nardella a capo della mozione congressuale a suo sostegno, del tandem con Pina Picierno e di Brando Benifei come responsabile del programma, il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico, Stefano Bonaccini svela i componenti del comitato promotore nazionale che lo affiancherà e sosterrà nella sua corsa per le primarie del prossimo 26 febbraio. L'organismo vedrà partecipi sei uomini e sei donne, provenienti da tutta Italia con un'età media 42 anni e mezzo, impegnati nell'amministrazione delle città, nelle Regioni e in Parlamento.

Nel dettaglio ad affiancare Bonaccini nella sua corsa saranno Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Michele Catanzaro, capogruppo Pd nell'Assemblea Regionale Siciliana; Nicola Irto, senatore Pd, segretario regionale Pd Calabria; Simona Meloni, capogruppo Pd nell'Assemblea legislativa dell'Umbria; Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, capogruppo Pd nel Consiglio Regionale del Veneto; Luca Rizzo Nervo, assessore del Comune di Bologna; Rachele Scarpa, deputata del Pd; Anna Scavuzzo, vice-sindaca di Milano; Valeria Valente, senatrice del Pd e Tobia Zevi, assessore del Comune di Roma.

"Oggi mettiamo in campo una squadra quarantenne, come eta media - ha osservato Bonaccini nel corso di una conferenza stampa tenuta al circolo Pd 'Orsini' di Bologna - che è fatta di donne e di uomini di grande valore. C'è già, qui, quell'idea di rinnovamento che, se diventerò segretario, praticheremo a tutti i livelli non per allontanare qualcuno, ne abbiamo già allontanati troppi e dobbiamo richiamarne di persone, ma per mettere in campo una nuova classe dirigente. Anche più giovane o molto più giovane del sottoscritto che possa rappresentare la prospettiva di futuro del Partito Democratico". Insieme al Comitato promotore, sono stati formalizzati anche altri due incarichi di persone già in campo dal punto di vista operativo: il senatore lombardo Alessandro Alfieri cui toccherà sovrintendere alla rete organizzativa territoriale sul piano nazionale e il senatore ligure, Lorenzo Basso, referente degli oltre 200 comitati spontanei che si sono già costituiti a sostegno di Bonaccini e che sarà animatore anche di quelli civici nella fase delle primarie aperte.

