Il ruolo dei segretari comunali, la sottosegretaria Ferro incontra i sindacati di categoria

“Il ruolo dei segretario comunali è sempre più rilevante, in termini di efficienza e di legalità, nella soluzione delle problematiche legate allo sviluppo dei territori e in particolare all’attuazione delle misure del Pnrr”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro, delegata dal ministro Matteo Piantedosi al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che nei giorni scorsi ha incontrato al Viminale i rappresentanti sindacali dei segretari comunali e provinciali appartenenti alle Organizzazioni UNSCP, FEDIR-Dipartimento segretari, FEDIRETS – sez. DIRETS area Direl, CGIL, CISL e UIL, alla presenza del Capo Dipartimento prefetto Claudio Sgaraglia.

Il sottosegretario Ferro, nel sottolineare l’attenzione sempre avuta nei riguardi della figura del segretario comunale e provinciale, confermata anche dai diversi, recenti interventi normativi che sono stati adottati, ha espresso la piena disponibilità dell’Amministrazione a promuovere nuovi incontri e tavoli di lavoro per affrontare le problematiche emerse nel corso della riunione. Al termine dell’incontro le organizzazioni sindacali si sono impegnate a far pervenire contributi sulle tematiche ordinamentali e contrattuali discusse, al fine di fissare successivi incontri tecnici.

