Cuperlo scommette su un Pd ‘rigenerato’ in Calabria: “La destra va arginata”

Una vita a sinistra e un sogno ancora irrealizzato: guidare il Pd. Gianni Cuperlo domani sarà a Lamezia per presentare la propria piattaforma programmatica in vista del congresso nazionale.

Cuperlo, c’è ancora un futuro per il Pd in questo Paese?

«Mi batto perché ci sia e mai come questa volta dipende da noi. Oggi al governo c’è una destra che premia gli evasori, punisce la povertà e vuole dividere il Paese con un’autonomia differenziata che accentuerà le disuguaglianze persino su principi essenziali. Per questo serve un Pd ripensato».

Non c’è il rischio che il dibattito congressuale e la fase costituente del “nuovo Pd” si risolvano con il vecchio gioco del posizionamento del gruppo dirigente su questo o quel candidato alla segreteria? Dov’è la discontinuità col passato?

«Il rischio c’è e per questo voglio evitare che il congresso più importante da quando il Pd è nato si risolva in una conta sui nomi. Vorrebbe dire non avere compreso la gravità della nostra sconfitta che è culturale e politica prima che elettorale. Quanto alla fase costituente, non può risolversi in poche settimane».

