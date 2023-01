Consiglio Autonomie in Calabria, oggi urne aperte. Sindaci in lizza per conquistare i seggi

Urne aperte oggi alla Cittadella regionale. Si vota (dalle 9 alle 18) per eleggere i componenti del Consiglio delle Autonomie. Istituito con una legge del 2007, il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, è l’organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i princìpi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali. Il rinnovo del Cal arriva oltre un anno dopo l’inizio delle nuova legislatura a Palazzo Campanella, colmando una lacuna evidente. Nel decreto firmato dal presidente dell’assemblea legislativa calabrese, Filippo Mancuso, vengono specificati i criteri di assegnazione dei seggi in palio. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di presidenza e delle commissioni eventualmente istituite non sono previste indennità ma è corrisposto il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del Municipio e della Provincia) e la sede di svolgimento delle sedute.

I membri di diritto

Gli eletti della tornata odierna andranno ad affiancare i membri di diritto dell’organismo: tra loro figurano i sindaci delle città capoluogo e di quella Metropolitana di Reggio oltre ai presidenti di Provincia.

