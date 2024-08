“Mi manda... Fiorello”, il cantautore calabrese Santino Cardamone riempie le piazze con la sua musica popolare

Nel giro di qualche mese, la sua musica popolare è diventata... popolarissima. C'è chi lo ha già ribattezzato come il "De André calabrese" e, al di là del paragone tanto lusinghiero quanto scomodo, nella musica del crotonese Santino Cardamone, c'è la voglia di raccontare le storie della propria terra, delle persone semplici, dell'umiltà che diventa arte e si trasforma in note musicali. Attitudini che hanno stregato anche Fiorello, come testimoniano la presenza fissa del talento calabrese nel programma "Viva Rai 2". Gli stornelli di Santino Cardamone, insieme alla compagna-artista Eleonora Anania (un duo "sdoganato" proprio da Fiorello in persona che li ha chiamati Cardanania), sono stati apprezzati dal pubblico di Rai 2. E le pizza sono gremite quando passa lo strimpellatore di storie nostrane: da Siracusa alla sua Crotone, passando per Bologna - sua seconda casa - e per la provincia di Messina: tutti pazzi per Santino Cardamone e per la sua musica. Ma la strada - così come il tour estivo - è ancora lunga. Domani, 18, sarà a Rosolini, lunedì 19 ad Alberobello, il 20 a San Martino in Pensillis, per poi proseguire tra Farindola (21), Bisignano (22), San Gregorio Magno (23), Lauria (24), Lungro (26) e Bunvicino (28).