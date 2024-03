"Le mie Regine": il nuovo album di Silvia Mezzanotte accompagnato dalla Filarmonica della Calabria

C’è tanta Calabria nel nuovo progetto musicale di Silvia Mezzanotte. In uscita domani, 8 marzo, l’album “Le mie Regine” celebra alcune delle grandi cantanti donne che hanno ispirato il percorso professionale dell’artista bolognese, ex vocalist dei Matia Bazar. E ad accompagnare i 14 brani, c’è l’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, calabrese anche lui. Ancor prima di uscire, “Le mie Regine” ha il grande merito di essersi affidato a un’orchestra di ben 81 elementi per un incontro davvero interessante tra due universi affascinanti come quelli della musica leggera e della musica sinfonica. Ne abbiamo parlato con Filippo Arlia e Silvia Mezzanotte. Maestro, raccontaci un po’ della tua esperienza con l’Orchestra filarmonica della Calabria...

«È un po’ una mia creatura, e ne sono contentissimo e orgoglioso. È nata nel 2011 come gruppo cameristico di archi che accompagnava musiche di Astor Piazzolla con il bandoneon. Ho un progetto con il bandoneon dedicato alla riscoperta di Piazzolla, a volte non valorizzato abbastanza e considerato un musicista da balera perché la sua sconfinata produzione è poco conosciuta dalle nostre parti. Insomma, l'orchestra era nata in questo modo. Oggi si è affermata, ha inciso già diversi dischi con etichette molto importanti. È l'orchestra della stagione sinfonica del Teatro Politeama di Catanzaro, ormai giunta alla quinta edizione, ed è l'orchestra residente del festival lirico dei Teatri di Pietra che si svolge a Taormina e a Siracusa. A maggio, accompagneremo Beppe Servillo per “Pierina e il lupo” a Catanzaro, poi avremo un concerto dedicato a Rachmaninov, e ancora Morricone a Monasterace e la messa di Puccini nella Cappella Palatina di Palermo».

La presenza di una filarmonica per la registrazione di un album è un evento. Perché non succede più spesso?

«Sono pochissime le orchestre che registrano in studio. Specie per i costi. In questo caso, il Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese e Catanzaro ha fornito un aiuto importante perché nell'orchestra militavano, durante l'incisione, diversi docenti e diversi studenti del conservatorio. E gran parte del merito per la realizzazione di questo progetto lo dobbiamo proprio al “Tchaikovsky”».

L’esecuzione di grandi classici come quelli presenti in questo album è un’esperienza stimolante…

«L’album è nato come progetto di musica leggera, ma anche per unire due generi musicali, due linguaggi diversi. È una soluzione “ricca” e interessante perché la musica arrivi più facilmente ai giovani. Il dramma delle nostre sale da concerto e dei teatri è la mancanza di pubblico giovane. Forse, la scuola dell'obbligo dovrebbe “spingere” a una conoscenza maggiore della musica. E ben vengano le matinée per le scuole, nei teatri, si tratta sempre di progetti di grande valore. Ché diffondono cultura e difendono la nostra tradizione».