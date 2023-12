Fiorello ‘lancia’ i Cardanania. Tutti pazzi per i calabresi Santino Cardamone ed Eleonora Anania: “Le nostre live più seguite? Quelle in pigiama”

Fiorello li ha ribattezzati “Cardanania”. In un mondo dove crasi e nickname spopolano, non poteva che andare a finire così anche nel caso dei cantautori calabresi Santino Cardamone ed Eleonora Anania. Due ugole (ma dietro le ugole c'è molto di più) con un percorso artistico differente. Insieme, però, sono una coppia nella vita - galeotto fu... un giro armonico comune di due brani - e sui social ci danno dentro: mettendoci tutta la calabresità necessaria (lui è di Petilia Policastro, lei di Lamezia). “Non siamo una coppia artistica, perché abbiamo due filoni differenti, ma ogni tanto ci divertiamo a giocare con duetti canori... e non solo”, svela Cardamone. “E sapete qual è la live che ha riscosso maggiori consensi e il numero più alto di utenti? Quella in cui eravamo insieme in pigiama. C'è un motivo: la semplicità arriva sempre. Funziona. Fiorello? Mi sono presentato da lui su suggerimento di Calcutta, che è un mio amico oltre che un artista fantastico. E in effetti nel mood di quella trasmissione ci siamo entrati benissimo”.

Vino e sentimenti

Così come funziona qualsiasi cosa sia mossa da una passione e... da un bicchiere di vino. “Nel mio caso molto dipende proprio... dal vino!”, scherza Cardamone. “In realtà la vera forza è rappresentata dallo stato d'animo. L'interpretazione delle mie canzoni varia in base al variare dei sentimenti che provo in quel momento. Alla gente arriva sempre qualcosa di diverso”.

Cuore d'oro

Oggi i Cardanania saranno a Paola. “Ci teniamo tantissimo all'iniziativa di oggi”, sottolinea Anania, “perché faremo visita al carcere di Paola. Cercheremo di mandare messaggi positivi. Il mio primo album? Posso solo svelare che uscirà il giorno del mio compleanno e conterrà brani abbinati a quattordici località calabresi”.