Loccisano e De Carolis al Womex-Worldwide Music, il duo calabro-lucano di chitarra battente hanno conquistato l’attenzione della critica

Il duo di chitarra battente “Loccisano-De Carolis” (Calabria-Basilicata), selezionato per l’official showcase del più importante “music meeting” al mondo dedicata alla world music, ritorna a casa con un importante risultato ed un vero e proprio successo. Lo confermano le tante recensioni positive, i contatti da tutto il mondo per ospitare i due artisti e le facce soddisfatte del pubblico di addetti ai lavori presenti durante il concerto a La Coruña del 27 Ottobre scorso. Un traguardo che porta i due artisti italiani (unici a rappresentare l’Italia in questa occasione) alla ribalta internazionale, con la presenza di oltre 3000 delegati provenienti da tutto il mondo. Un momento importante per Calabria Sona, ItalySona e tutto il movimento italiano della musica di matrice identitaria di qualità.

Dopo l’introduzione del giornalista e critico musicale Ciro De Rosa di BlogFoolk - che ha contestualizzato gli aspetti storici, tecnici ed evolutivi del progetto portato alla ribalta di un pubblico internazionale che in gran parte non conosceva la chitarra battente - il duo Loccisano-De Carolis ha affascinato gli addetti ai lavori con un concerto di 50 minuti, durante il quale i virtuosi chitarristi hanno proposto i brani originali composti dal maestro Loccisano e contenuti nell’album “Venti” (italysona 2020). Un viaggio scaturito dalla loro passione per la chitarra battente, uno strumento tradizionale dell'Italia meridionale con radici barocche. Un concerto che ha espresso tutto il potenziale di uno strumento dalla grande storia, ma con un grande futuro.

Il Womex – Worldwide Music Expo – è l’incontro musicale più internazionale e culturalmente diversificato del mondo, è la più grande conferenza della scena musicale globale, con una fiera, conferenze, film e concerti. Il progetto Loccisano-De Carolis è stato scelto fra oltre mille proposte pervenute da tutto il mondo da quelli che vengono chiamati i “7 Samurai”: esperti internazionali dall’alto profilo artistico, culturale e di esperienza nel settore, dei veri “guru” della world music internazionale.

Un successo storico per Calabria Sona e Italysona che ripaga del lavoro svolto dietro le quinte in questi anni: ancora una volta, le due realtà hanno dimostrato di puntare sulla promozione e la valorizzazione di progetti e artisti identitari di altissimo valore culturale e professionale, per rappresentare una vera e quotidiana Calabria straordinaria anche sotto l’aspetto musicale ed artistico.

“Un onore aver rappresentato l’Italia e aver reso orgogliosi i tanti operatori italiani presenti durante la fiera – affermano all’unisono Loccisano e De Carolis –, siamo fieri che un progetto così particolare abbia riscosso interesse e apprezzamenti da ogni parte del mondo, ci aspettiamo adesso di poter portare le nostre chitarre in tanti festival internazionali”. Soddisfatto anche tutto lo staff di Calabria Sona e Italysona, grandi motori di questo risultato, nel ringraziare i promotori di ITA@Womex, la casa comune realizzata grazie a ICE Italia, Rete Italiana World Music – Italia Music Export - Puglia Sound – AssoMusica – Emilia Romagna Music Commission – Italian World Beat.