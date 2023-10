Il duo calabro-lucano di chitarra battente Francesco Loccisano e Marcello De Carolis nella selezione ufficiale del Womex2023 in Spagna

Il duo di chitarra battente “Loccisano-De Carolis” (Calabria-Basilicata) è stato selezionato per presentare il progetto dal titolo “Venti” all’interno del WOMEX, il più importante evento mondiale dedicato alla World Music. Un traguardo che porta i due artisti italiani, unici a rappresentare l’Italia in questa occasione, alla ribalta internazionale con la presenza di oltre 3000 delegati provenienti da tutto il mondo. Un momento importante per Calabria Sona, ItalySona e tutto il movimento italiano della musica di matrice identitaria di qualità.

Il progetto Loccisano-De Carolis è stato scelto fra oltre 1000 proposte pervenute da tutto il mondo da quelli che vengono chiamati i “7 Samurai”: esperti internazionali dall’alto profilo artistico, culturale e di esperienza nel settore, dei veri “guru” della world music internazionale. Lo showcase ufficiale si terrà il 27 Ottobre, alle ore 13, presso il DayCase Stage al Palexco a La Coruna, in Spagna: il duo presenterà un “Best Of” dei propri album con un focus speciale sul repertorio disponibile su “Venti”.

Il progetto “VENTI” dei due virtuosi chitarristi, Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, parte dalla collaborazione nata grazie alla comune passione per la chitarra battente: uno strumento tradizionale dell'Italia meridionale con radici barocche. Di solito chiamata nella traduzione "chitarra strimpellata", la chitarra battente si è evoluta principalmente come strumento di accompagnamento che fornisce il ritmo per danze comunitarie come la tarantella e la pizzica. Al duo c’è voluto un po' di tempo per capire come espandere le possibilità dello strumento, la sua struttura robusta sembrava scoraggiare melodie e assoli più complessi, ma la perseveranza è andata avanti e hanno sviluppato un metodo che ha suscitato un interesse tale da far nascere loro primo album: Venti (italysona 2020). Difficoltà di sviluppo ora non più rilevabili, la dinamica interazione del duo su un repertorio di composizioni originali mostrano abilmente il potenziale ritrovato di questo venerabile strumento per affascinare un nuovo pubblico.

Calabria Sona e ItalySona saranno presenti durante la fiera presso lo Stand “Italy at Womex” nato dalla collaborazione tra ICE – Rete Italiana World Music – Italia Music Export - Puglia Sound – AssoMusica – Emilia Romagna Music Commission – Italian World Beat.

Il WOMEX – Worldwide Music Expo – è l’incontro musicale più internazionale e culturalmente diversificato del mondo, è la più grande conferenza della scena musicale globale, con una fiera, conferenze, film e concerti. Ogni anno in ottobre ospita professionisti da oltre 90 Paesi, rendendo il WOMEX la piattaforma di networking leader per l'industria della musica mondiale. WOMEX ospita 7 palchi, circa 700 aziende espositrici, oltre 100 relatori, film e cinque giorni intensi di networking. WOMEX e la sua comunità mirano a sostenere e rafforzare il ruolo della cultura in tutto il mondo e a diffondere i suoi valori coltivando e promuovendo la creatività e la musica.