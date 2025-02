Peggiora il meteo in Calabria, ciclone nordafricano in arrivo e allerta gialla in tutta la regione

Febbraio inizia con il maltempo, con un ciclone francese al Nord e con un ciclone nordafricano verso il Sud. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che nelle prossime ore le condizioni saranno in peggioramento graduale verso il Sud e ancora molto perturbate al Nord. Nel dettaglio sono previste piogge diffuse al settentrione e a tratti anche in Toscana, con neve sulle Alpi fino a quote di bassa montagna (700-800 metri). Ad una prima parte della giornata con maltempo al Nord seguirà una seconda parte con il capovolgimento delle sorti meteo: dal pomeriggio cesserà di piovere al Nord-Est ed inizierà a peggiorare verso le Isole Maggiori.

In serata ci saranno gli ultimi fenomeni al Nord-Ovest mentre inizierà una fase molto instabile al Sud. Dalla sera del primo giorno di febbraio non si esclude addirittura la possibilità di supercelle temporalesche intorno alla Sicilia: le supercelle sono uno dei fenomeni più intensi a livello meteo, in sintesi dei grossi temporali caratterizzati al suo interno dalla presenza di un mesociclone, ossia di una bassa pressione in rotazione. Spesso le supercelle sono associate a colpi di vento, tornado e grandinate (specie in estate) e comunque sarà meglio stare a distanza da questi eventuali mostri. Il rischio di fenomeni intensi sarà quindi accentuato al Sud almeno fino a lunedì sera quando il ciclone nordafricano, responsabile del maltempo, si sarà spostato verso la Grecia.