Scende l'allerta meteo in Calabria, da arancione a verde: oggi gialla nel Crotonese e nell’alto Ionio cosentino

Scende da arancione a verde già da oggi e per tutta la giornata di domani il bollettino meteo della Protezione civile della Calabria. Dopo l’allerta rossa di ieri e quella arancione prevista per oggi, il miglioramento delle condizioni meteo hanno portato alla rimodulazione dell’allerta. Per la giornata di oggi è prevista solo l’allerta gialla sul Crotonese e nell’alto Ionio cosentino. Protezione civile Calabria, situazione in netto miglioramento È in attenuazione l’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Protezione civile calabrese. «Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore in Calabria, caratterizzata da intense precipitazioni piovose e forti raffiche di vento - è scritto in una nota - la situazione meteo in tutte le province è in netto miglioramento».

Durante la notte «sono stati segnalati alcuni fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti, ma non è stato rilevato nessun danno alle persone e, al momento, situazioni di particolare criticità». A Stilo, nel reggino, nelle scorse ore «la fiumara dello Stilaro ha superato l’alveo in un tratto, con un rischio potenziale molto alto per le abitazioni circostanti. A seguito di questa emergenza sono stati inviati una squadra di volontari e personale della Protezione civile, per una prima verifica della situazione». A Bianco, sempre nel reggino, riferisce la Protezione civile regionale, un torrente ha tracimato invadendo la Statale 106 ed il traffico adesso è stato riaperto con prudenza. Ci sono stati ingrossamenti di fiumi: Petrace (Palmi e Seminara), Ancinale (Chiaravalle Centrale), Mesima (Rosarno) e Tacina (Mesoraca, Petilia Policastro, Cutro). Per quest’ultimo corso d’acqua, di intesa con la Prefettura di Crotone, è stato effettuato un monitoraggio notturno con le associazioni di volontariato.