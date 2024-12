Meteo, allerta gialla in Calabria. Piogge e temporali sul Tirreno, arrivano freddo e neve in montagna

Clima via via più freddo con l’afflusso di aria polare che porterà le temperature a scendere di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Gli aggiornamenti del Cmi mostrano una circolazione fredda e instabile attiva anche all’inizio della prossima settimana, poi vortice polare che potrebbe andare verso un ricompattamento.

Farà freddo in questo fine settimana . Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’Italia si trova in queste ore in una fase di stabilità grazie all’espansione verso est di un robusto campo di alta pressione posizionato tra Atlantico e Penisola Iberica.

Allerta gialla in Calabria

La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino di allerta gialla su tutta la regione per oggi domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata. Sono previsti venti forti e il cielo sarà nuvoloso sul versante tirrenico soprattutto dove sono previsti temporali e piogge nelle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo. Sul versante ionico nuvolosità variabile con piogge non intense. Dal pomeriggio previsto l'arrivo di aria più fredda di origine artica che provocherà un abbassamento delle temperature favorendo il ritorno della neve in montagna, oltre i 1200-1300 metri su Pollino e Sila, oltre i 1400/150 metri in Aspromonte.

Previsioni meteo per oggi

- Al Nord: Molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni del Nord con precipitazioni diffuse sia al mattino che al pomeriggio, specie su Emilia Romagna e Triveneto. Neve fino a 300-600 metri. In serata e nottata ancora fenomeni diffusi con neve fino a 200-400 metri.

- Al Centro: Tempo instabile al mattino sulle regioni del Centro con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 1200-1500 metri sui rilievi. Tra pomeriggio e sera ancora instabilità con fenomeni possibili su tutti i settori.

- Al Sud e sulle Isole: Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni del Sud, specie settori Peninsulari e Sardegna, con piogge e temporali anche intensi. Tra pomeriggio e sera ancora precipitazioni specie sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.