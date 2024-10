Maltempo, confermata l'allerta arancione per domani in Calabria. Gialla solo su parte del Tirreno

Maltempo confermato in Calabria, secondo le previsioni, a causa dell'intensa perturbazione che sta interessando la regione. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diramato, infatti, per domani, 19 ottobre 2024, un messaggio di allertamento unificato che prevede allerta arancione su tutta la Calabria, tranne sulla fscia tirrenica cosentina, del catanzarese e nel Vibonese dove è stata dirmata una allerta gialla su tutta la Calabria. Sono previsti temporali anche di forte intensità, che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti.

Con questo ciclone avremo anche venti forti e mareggiate in particolare sulla Calabria ionica, epicentro previsto di questa fase di estremo maltempo. Anche l’inizio della settimana sarà caratterizzata da questa situazione difficile al Sud: si temono alluvioni estese, fenomeni violenti e mareggiate specie su Calabria e Sicilia fino a martedì, «ma - avverte il meteorologo - dovremo monitorare attentamente la situazione: la traiettoria di questi 'cicloni mediterranei' è piuttosto difficile da decifrare con precisione».