Meteo, il ritorno dell'inverno in Calabria: neve copiosa sulla Sila e anche in Aspromonte FOTO

Non sarà una nevicata che consentirà agli amanti degli sport invernali di sciare, ma sarà comunque un fine settimana in cui la montagna calabrese potrà regalare panorami mozzafiato.

E' un venerdì contrassegnato da abbondanti nevicate soprattutto in Sila e sul Pollino, ma nevica anche a Gambarie in Aspromonte. Se la neve ieri è caduta a quota 1700 metri, oggi la coltre bianca è scesa a quote più basse fino ai 1200 metri. Neve anche nelle Serre vibonesi a Monte Pecoraro.

Siamo in primavera inoltrata e le temperature oggi, ancor più di ieri, sono scese sensibilmente in Calabria tanto da far riprendere i piumini accatastati da tempo negli armadi. Se domenica scorsa si erano toccate punte di 30 gradi in molte zone della regione e la gente era al mare a fare il bagno, questo fine settimana non sarà così.

Non è la prima volta che accade un colpo di coda invernale ad aprile, ma è chiaro che questi continui sbalzi di temperatura sono dovuti ai cambiamenti climatici in atto anche nel nostro paese. Intanto per tutta la giornata di oggi prevista allerta gialla in tutta la Calabria.