Allerta gialla per neve e pioggia in Calabria. Forti acquazzoni e temperature in picchiata

Giornata pienamente invernale in Calabria dove la prevista ondata di maltempo sta sviluppando tutti i suoi effetti. Da stamani piove su tutta la fascia tirrenica, a tratti anche con forti acquazzoni, mentre nelle prossime ore la pioggia interesserà anche il resto della regione.

Temperature in picchiata, con punte di 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi, mentre nevica abbondantemente in Sila, soprattutto sopra i 1400 metri. Al momento non si registrano disagi, se non qualche rallentamento dovuto proprio alla pioggia. La Protezione Civile ha indicato allerta gialla per la giornata di oggi.