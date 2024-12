L’Its Academy Elaia Calabria, un’offerta di qualità al servizio del turismo

L'Its Academy Elaia Calabria, è una Fondazione di partecipazione di natura privata, riconosciuta dalla Prefettura di Vibo Valentia e operante in Calabria nell’ambito dell’istruzione di livello terziario, per una concreta e incisiva azione di potenziamento e innalzamento qualitativo dell’offerta formativa nell’area “Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo”. Per farlo, la Fondazione ha privilegiato le nuove tecnologie applicate al settore turistico-culturale nei campi delle esperienze immersive legate al Metaverso, dei Pms e Crm, dei big data, potendo contare anche sui nuovi laboratori che nel 2024 saranno nelle disponibilità della Fondazione in quanto finanziati col Pnrr. Tutti i soci della Fondazione partecipano alla realizzazione dei percorsi formativi della Fondazione. Consorzi e imprese, inoltre, garantiscono un rapporto diretto con il mondo del lavoro ed ospitano i discenti in stage e tirocini. La Fondazione è anche impegnata a stimolare l’autoimprenditorialità tra i propri studenti. A tal proposito, ha sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa con l’Ente nazionale microcredito.

La Its Academy Elaia Calabria è impegnata nel promuovere azioni di formazione continua nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita ed il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese del settore turistico-ricettivo operanti in Calabria. La Fondazione supporta con specifici accordi e protocolli d’intesa l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per diffondere la cultura tecnica e scientifica. A tal fine, ha avviato azioni specifiche per l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline afferenti i propri ambiti operativi. Il primo passo è stato quello di ottenere l’accreditamento per erogare formazione sulla piattaforma S.o.f.i.a. (Direttiva ministeriale 170/2016) e realizzare un primo percorso di formazione in modalità e-learning indirizzato a docenti e tutor dell’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado. La Fondazione vuole in questo nuovo triennio potersi contraddistinguere nel ruolo di Hub, a sostegno della Digital Innovation. Pertanto, intende stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo del settore turistico-culturale regionale, rafforzando il livello di conoscenze e di awareness rispetto alle opportunità offerte dalla digitalizzazione.