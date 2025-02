Turismo e affiti brevi in Calabria, Scoppa (Confedilizia): settore ancora frenato dalla burocrazia

Affitti brevi e la situazione in Calabria, una regione che tra pochi mesi si appresta ad accogliere una nuova stagione estiva, momento cruciale per il settore turistico e per il mercato di settore. Per questo motivo abbiamo chiamato in causa l'avvocato Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria ed esperto di mercato immobiliare.

Negli ultimi anni gli affitti brevi sono finiti al centro del dibattito. Alcune città come Milano, Venezia e Barcellona hanno imposto forti restrizioni, seguendo l'esempio di Parigi e delle grandi metropoli statunitensi, mentre alcune economie asiatiche e Argentina hanno scelto la strada opposta. La Malesia, invece, ha adottato un sistema misto con restrizioni in alcune aree urbane ma una maggiore flessibilità altrove. Qual è la sua opinione?

Gli affitti brevi rappresentano una risorsa fondamentale per il turismo e l'economia locale, consentendo a proprietari e viaggiatori di beneficiare di maggiore flessibilità. Tuttavia, invece di rimuovere le barriere fiscali e urbanistiche che ostacolano il mercato, molte amministrazioni hanno scelto politiche proibizioniste, con effetti deleteri su prezzi e offerta. A Venezia si è imposto un tetto alle licenze, mentre Milano ha discusso di limitazioni nel centro storico, come già avvenuto in città come Parigi, dove gli affitti brevi sono stati bersaglio di misure restrittive per presunti effetti negativi sulla residenzialità. In Spagna, Barcellona ha optato per sanzioni e restrizioni sui permessi, aggravando la carenza di alloggi disponibili. Negli Stati Uniti, New York ha introdotto regole talmente stringenti da rendere quasi impossibile affittare per periodi brevi, compromettendo la libertà dei cittadini e riducendo l’attrattiva turistica.