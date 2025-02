La partenza dei saldi invernali in Calabria si è attestata su alte aspettative TUTTI I NUMERI

A due settimane dall’avvio dei saldi invernali, i primi monitoraggi sulle imprese calabresi, analizzati dal centro studi Confcommercio Calabria, evidenziano segnali incoraggianti. Come si legge nella nota diramata dall’associazione di categoria, sei negozi su dieci riportano vendite in linea, o addirittura superiori, rispetto allo stesso periodo del 2024.

Per quel che concerne le prospettive di spesa e le categorie preferite, secondo l’ufficio studi Confcommercio, la spesa media per persona si conferma intorno a 125 euro, mentre quella familiare raggiunge i 290 euro, per un giro d’affari complessivo stimato in 115.000 milioni di euro. In Calabria, come nel resto del Paese, abbigliamento (93,9%), calzature (76%) e biancheria intima (40,7%) risultano le categorie più richieste.

Inoltre, la percentuale di acquirenti che prevede di spendere di più durante i saldi è in aumento, passando dal 20,2% del 2024 al 22,1% nel 2025. Inerentemente al dato relativo agli acquisti combinati, poi, circa il 68% degli acquirenti calabresi alterna tra negozi fisici e online.

«I primi dati sui saldi invernali rappresentano un segnale positivo per il commercio calabrese, con una ripresa che dimostra non solo la resilienza del settore, ma anche la capacità delle nostre imprese di adattarsi ai cambiamenti delle abitudini di consumo – afferma Maria Santagada, direttore di Confcommercio Calabria - il fatto che sei negozi su dieci abbiano registrato vendite stabili o in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è un risultato incoraggiante, frutto dell’impegno dei commercianti nel proporre prodotti di qualità e nel creare esperienze d’acquisto sempre più attrattive».