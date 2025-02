Ryanair annuncia altre rotte in Calabria. Wilson: "E' una delle destinazioni più nuove in Europa"

«Non vedo perchè non continuare a investire in Calabria. L’Italia è uno dei nostri maggiori mercati». Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Ryanair Dac, Eddie Wilson, parlando ai cronisti all’evento «Calabria straordinaria», al Parlamento europeo organizzato dall’eurodeputata di Forza Italia, Giusi Princi.

«Penso che la Calabria sia probabilmente una delle destinazioni più nuove in Europa. Abbiamo già annunciato le nuove rotte per quest’anno, ma la chiave è cercare di continuare a farlo anche in inverno. Quindi potrebbero essere annunciate altre rotte. Prima avevamo un solo aereo a Lamezia, ora ne abbiamo quattro nella regione, con un investimento di 400 milioni: un aereo in più a Lamezia, più due a Reggio Calabria e Crotone. E’ una grande piattaforma per la crescita e siamo molto soddisfatti della partnership», ha aggiunto.

«La Calabria è completamente trasformata in termini di connettività. L’abolizione dell’addizionale municipale ha portato alla partnership con la Regione, che ha investito negli aeroporti e nella compagnia aerea più economica d’Europa. Siamo stati in grado di sbloccare questo enorme potenziale nella Regione. Faremo quasi 3 milioni di passeggeri in entrata e in uscita dalla Calabria», ha concluso Wilson.