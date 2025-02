Auto, nel 2024 in Calabria cresce il mercato dell'usato (+10,2%)

Cresce il mercato dell'usato in Calabria. L'aumento dei prezzi delle auto nuove potrebbe avere spinto molti calabresi verso questa soluzione tanto per una questione economica quanto per la possibilità di poter acquistare vetture di ultima generazione e di segmento superiore con lo stesso budget.

A darne conferma sono i dati elaborati dall'Osservatorio di AutoScout24. Nel 2024, secondo quanto emerso, i passaggi di proprietà al netto delle minivolture (102.490) sono aumentati nella regione di ben il 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (fonte Aci). Rispetto al 2023, nel 2024 si assiste a una inversione di tendenza dei prezzi delle auto in vendita, con un calo del 4,1% e un valore medio di circa 17.960 euro.

"Diesel (64,3%) e benzina (27,6%) mantengono il primato - secondo quanto si rileva nel report - tra le alimentazioni più ricercate, mentre l'elettrico (0,8%) non riesce a penetrare nelle preferenze dei calabresi. perché non risponde alle necessità degli automobilisti e per la scarsa autonomia delle batterie".