Bando Italia 1Giga: Calabria tra le Regioni con più civici collegati con la banda ultralarga

Il Bando Italia 1Giga rappresenta uno dei più importanti progetti di sviluppo infrastrutturale per l’Italia con l’obiettivo di portare la connettività a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale. Ciò significa abilitare, potenziando la rete, una serie di servizi digitali per persone, imprese e amministrazioni locali come lo streaming in HD, lo smart working, la telemedicina, ma anche la gestione dei flussi di traffico, dell’illuminazione pubblica, del monitoraggio ambientale. Attraverso l’impegno condiviso tra istituzioni e imprese, saranno raggiunti risultati significativi in termini di copertura, sostenibilità e impatto economico. FiberCop è aggiudicataria di 7 dei 15 lotti a Bando nelle aree grigie (quelle aree in cui la connettività con fibra ottica è limitata o parziale) ed assegnataria di 1,6 miliardi di euro di fondi PNRR. I 7 lotti riguardano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano (complessivamente quindi 11 Regioni).

Al 31 dicembre FiberCop ha collegato 694.384 civici su un totale di 1.334.545 civici da connettere entro giugno 2026, vale a dire oltre il 52% del totale.