Tempo di saldi anche in Calabria, ecco le date e come difendersi... dalle truffe

In Calabria, l’attesa per i saldi invernali è ormai finita. Le vie dello shopping, dai centri storici delle principali città alle località più piccole, si animano di offerte e sconti imperdibili. Una data attesissima per chi desidera rinnovare il guardaroba, acquistare articoli di qualità a prezzi ridotti o semplicemente curiosare tra le vetrine in cerca di affari.

Date e durata

In Calabria, come in tutto il resto d’Italia, i saldi invernali prenderanno il via il 4 gennaio, con l’unica eccezione della Provincia di Bolzano, dove inizieranno l’8 gennaio. La chiusura varierà da regione a regione, ma la durata massima resta fissata a otto settimane, garantendo un lungo periodo per approfittare delle offerte.

Dove fare acquisti: il valore del commercio locale

I saldi rappresentano un momento speciale anche per sostenere il commercio calabrese. Le botteghe locali, insieme alle grandi catene e agli store online, offriranno una vasta gamma di prodotti a prezzi ridotti. Dai centri commerciali alle boutique artigianali, i saldi sono l’occasione ideale per scoprire l’offerta variegata del territorio.