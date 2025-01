Calabria a tavola, la stangata è servita: le abitudini alimentari condizionate dai rincari di pane, pasta e carne

Il nuovo anno nasce sui frammenti di un 2024 che, proprio sulla via del tramonto, ci aveva lasciato in eredità l’annuncio di rincari sulle bollette sin dal primo trimestre del 2025. E la notizia dello stop di Kiev alle forniture di gas russo verso l’Europa sposta il nostro mondo su un piano diverso, sempre più inclinato. L’ormai inevitabile stangata dei prezzi dei beni energetici regolamentati rischia di destabilizzare la ritrovata vitalità dell’economia calabrese. Coordinate finanziarie che preannunciano nuove difficoltà. L’aumento di luce, gas e, soprattutto, dei carburanti (alla colonnina già si sono registrati i primi rialzi) potrebbe avere le conseguenze di un uragano su trasporti e logistica, settori che percepiscono duramente il costo dei derivati del petrolio. E l’effetto domino porterà a un nuovo, inevitabile, rialzo dell’inflazione con un carrello della spesa che diventerà sempre più caro dopo la tregua dei mesi passati. Nel cono d’ombra rischiano di finire, come sempre, i redditi più bassi e la povertà continuerà a scorticare i ceti sociali già sofferenti. Del resto, la crisi pandemica e quella post pandemica aveva allargato le smagliature evidenti nel fragile tessuto sociale.

Carovita

Quaggiù le cose e il cielo cambiano colore. E ogni giorno è sempre diverso. Nella penombra dell’incertezza economica si raccoglie tutta la malinconia di questo nostro tempo. In attesa di conoscere dall’Istat le stime di fine anno, la Calabria ha chiuso il mese di novembre con un dato d’inflazione all’1,3%, valore perfettamente in linea con la media nazionale. L’Istituto di statistica di Stato, però, valuta una spesa annua aggiuntiva per le famiglie di questa nostra terra pari a 220 euro, con punte a Cosenza e Reggio dove una famiglia di tre persone ha dovuto sborsare 266 euro in più nel corso dell’anno.

A tavola con parsimonia

La paura e la fame sono i lieviti amari di una storia recente segnata da conflitti internazionali e da conseguenti speculazioni. È il crepuscolo della spesa familiare. Le attività commerciali si muovono lungo un transito di dannazione che conduce verso un doloroso approdo. L’inflazione tendenziale da oltre tre anni, ormai, si porta dentro una forza dirompente, scuote, spezza, deforma, distrugge uomini, imprese, sogni. Il riassunto del disagio che si vive, soprattutto, al Sud è nelle stime di un carovita che non tramonta mai. Ma è, soprattutto, a tavola che bisogna fare i conti con una capacità di spesa sempre più ristretta che ci costringe a modificare abitudini e menu. Dal 2021 al 2024 lo shopping alimentare ha disegnato geografie inquiete con aumenti che hanno finito per svuotare il nostro carrello. Ora, le famiglie sono più accorte.