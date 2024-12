Coldiretti Calabria - Terranostra: a capodanno in settemila scelgono l’agriturismo in Calabria: "Premiata la crescita qualitativa"

Per il Capodanno 2024, sono oltre settemila gli ospiti attesi nei 595 agriturismi calabresi con un leggero incremento rispetto allo scorso anno, grazie al traino della buona tavola ma anche delle esperienze innovative che la vacanza in campagna può garantire. È quanto stima Coldiretti Calabria, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra, che con il bel tempo e il clima mite favoriscono gli itinerari rurali. La cucina tradizionale, il buon cibo e le esperienze enogastronomiche catalizzano l’attenzione; i menù che vengono proposti valorizzano la tradizione enogastronomica locale e promuovono il vero agriturismo basandosi sul racconto di cucina e territorio cioè come utilizzare al meglio le materie prime locali e raccontarne la storia e le tecniche culinarie: dalle preparazioni tradizionali alle innovazioni sostenibili.

Terranostra - Campagna Amica in Calabria, con specifici corsi, sta valorizzando la figura e il ruolo del cuoco contadino:figura emblematica all’interno della rete di Campagna Amica, che è il custode del legame dell’azienda agrituristica con il territorio, capace di esprimere nei piatti la cultura e l’identità rurale. Accanto alla ristorazione e all’alloggio, gli agriturismi hanno ampliato la loro offerta negli ultimi anni, puntando su un turismo esperienziale – rileva Coldiretti - che soddisfa i nuovi gusti dei vacanzieri. Tra le attività più richieste, vi sono, l'equitazione, i corsi di cucina e i "cammini" – itinerari a cavallo, in bicicletta o a piedi per scoprire i "tesori" nascosti del territorio. E cresce l’interesse verso le esperienze nei luoghi di produzione. I turisti sono incuriositi dalle visite nelle cantine, caseifici, gestione dell’azienda agricola, birrifici, frantoi, salumifici, paesaggio.