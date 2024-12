Babbo Natale ritorna in... Calabria. Tredicesime rilanciano i consumi

La prosa dello shopping di Natale è tornata a ungersi di speranza. Sensazioni positive segnano la rotta dei consumi in questo ultimo spicchio di 2024, ormai prossimo alla sepoltura. Un anno che in Calabria è un libro che si chiude in mezzo all’ottimismo degli operatori commerciali. Gli imprenditori sembrano aver ricavato nuovi slanci verso l’auspicata ripresa dopo gli anni di sofferenza tra pandemia e crisi energetica, pietre d’inciampo che avevano mietuto con le risorse anche le ultime certezze aziendali. Il cambio di paradigma risiede in quel profilo rassicurante apparso nelle prime settimane di dicembre, con tanta gente in coda per gli acquisti, strade piene, caffé e aperitivi nei bar, e concerto di clacson lungo le principali direttrici dello shopping.

Le impronte di un ritrovato benessere (pur con i limiti di una capacità di spesa familiare confinata ai margini delle graduatorie nazionali), restano impresse anche sulla via delle festività di fine anno. E sono tornate anche le vacanze in montagna. Il turismo sulla neve ha già scavalcato gli abituali recinti di vitalità del periodo proiettandosi verso dimensioni ottimistiche. I primi segnali sono incoraggianti, la ritrovata fiducia è ossigeno per le attività economiche del Cosentino e le copiose nevicate hanno reso ancora più evidente la presenza di turisti nelle località più rinomate.