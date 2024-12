Il presidente Ferrara (Unindustria): «Infrastrutture determinanti per la Calabria»

Presidente Aldo Ferrara, che 2025 dovranno aspettarsi gli imprenditori calabresi?

«Anche il prossimo anno si prospetta complesso e impegnativo a causa sia del tormentato e incerto contesto internazionale, sia per le nuove regole europee in tema di finanza pubblica». Né è convinto il presidente di Unindustria Calabria .«Tuttavia, il sistema produttivo calabrese - aggiunge Ferrara -, come registrato dalla Banca d’Italia, è cresciuto in investimenti ed export, conseguendo inoltre un miglioramento degli equilibri gestionali delle imprese. Segnali da valutare con cautela, ma che sono indice di vitalità imprenditoriale e potenzialità di sviluppo. Confidiamo comunque che il 2025, possa rappresentare un anno di opportunità per le risorse nazionali derivanti dal Credito d’imposta e regionale, anche con gli interventi legati ad Agenda Calabria».

I risultati rivendicati dal governo nazionale sulla Zes unica soddisfano anche Unindustria Calabria?

«I risultati sono stati conseguiti grazie anche ad accorgimenti e correttivi dovuti agli allarmi tempestivamente lanciati da Confindustria. Mi riferisco ad esempio al raddoppio dei fondi destinati al Credito d’imposta e al nuovo impulso dato da Giosy Romano alla guida dell’Unità di missione. Adesso, come auspicato da Confindustria, la Legge di Bilancio prevede un incremento della dotazione per il Credito d’imposta Zes Unica fino a 2,2 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento che va nella direzione giusta soprattutto se sarà accompagnato dalla cumulabilità con gli incentivi previsti dal piano Transizione 5.0, dall’abbassamento della soglia di 200mila euro agli investimenti e da un arco di tempo più ampio per la conclusione degli stessi. Contiamo anche sulla riproposizione di “Decontribuzione Sud”».