Giovani, disoccupati e svantaggiati: 46 milioni di euro per fare impresa in Calabria

Un’anticipazione viene dal Documento di economia e finanza della Regione per gli anni 2025-2027: per Fincalabra, che «è riuscita a consolidare il proprio ruolo quale strumento a supporto del tessuto economico e sociale calabrese, ma anche ad ampliare ancora di più la propria offerta di servizi a pubbliche amministrazioni, enti locali, imprese», un’opportunità individuata per «dare un’ulteriore spinta propulsiva allo sviluppo» è la possibile riacquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione finanziaria, «funzionale ad ampliare ulteriormente la capacità della società di supportare le imprese calabresi attraverso la concessione di finanziamenti con mezzi propri». Adesso arriva un passo nella direzione del sostegno a chi un lavoro non ce l’ha: la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di finanziamento proprio con Fincalabra per l’istituzione dello strumento finanziario denominato “Fund for Self Employment and Self Entrepreneurship”.

Cos’è Il “Fusese”, coerentemente con quanto previsto dall’Obiettivo specifico 4.1 del Pr Calabria Fesr Fse 2021/2027, prevede la concessione di incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali innovative e sostenibili che consentiranno tra l’altro di rafforzare il tessuto imprenditoriale. «Le nuove attività imprenditoriali potranno essere avviate da lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati», chiarisce la Giunta guidata da Roberto Occhiuto.