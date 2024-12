Inflazione a +1,3% ma in Calabria luce e gas costano di più

L’anno tramonta in mezzo a quel lamento angosciante dei prezzi che crescono ancora. La crisi continua a generare tensioni nella vena infetta di un sistema produttivo con rincari che minacciano la serenità di famiglie e imprese. Coordinate finanziarie che preannunciano nuove difficoltà. Certo, la Calabria ha chiuso il mese di novembre con un dato d’inflazione all’1,3%, valore perfettamente in linea con la media nazionale. L’Istituto di statistica di Stato, però, valuta una spesa annua aggiuntiva per le famiglie pari a 220 euro, un dato che si discosta di molto dalla media del paese (306 euro in più all’anno). Per quanto riguarda le città, Cosenza e Reggio chiudono al 44.mo posto della graduatoria nazionale, dividendosi il primato regionale, con una spesa familiare supplementare di 266 euro e un’inflazione che tocca +1,5%. Molto meglio Catanzaro, la più virtuosa della Calabria, con 177 euro di spesa aggiuntiva e un indice del carovita più “morbido” che si ferma all’1%. Le preoccupazioni, però, sono tutte legate al nuovo anno segnato da una prevedibile raffica di aumenti che riproporranno il clima di incertezza già manifestatosi con violenza alle porte dello scorso autunno.

Bollette più care Ci sono conti che non tornano nel perimetro dei prodotti energetici. L’Arera, che è l’Autorità nazionale che regola reti, energia e ambiente, ha stimato, nel solo mese di novembre una riduzione media sulle bollette a livello nazionale del 4,3%. Ma la Calabria ha goduto di una riduzione inferiore: 2%. Una sorta di autonomia differenziata degli sconti sulle tariffe di luce e gas e delle quotazioni dei carburanti. Il leader nazionale dell’Unione consumatori, Massimiliano Dona, che ha elaborato i dati dell’Istat, ritiene che «anche in Calabria l’inflazione a novembre è decollata passando dall’1,1 annuo di ottobre a +1,3%. È sicuramente negativo che mentre in tutto il Paese la voce Energia elettrica, gas e altri combustibili scenda del 4,3% su novembre 2023, in Calabria si abbassi di meno delle metà, -2%. Male anche l’assistenza sociale, +5,3% contro un +2,9% nazionale e “Altri servizi” come quelli funebri, l’assistenza fiscale e legale che in un anno salgono del 6,3% (a Cosenza, si raggiunge addirittura la quota record di +13,1%) contro un rialzo medio del 2,2% dell’Italia».

Tre anni di rincari L’inflazione minaccia la stabilità delle famiglie. La tempesta dei rincari era cominciata nel settembre del 2021, sei mesi prima dell’ingresso dei carri armati russi in Ucraina. La guerra nel petto dell’Europa ha solo legittimato quello che era già chiaramente visibile da tempo nei diagrammi della crisi con materie prime introvabili e rialzi record dei prezzi di luce e gas. Resterà per sempre il mistero sull’origine del caos, un giallo intrappolato in una matassa di algoritmi che hanno spinto gli indicatori economici nel tempo verso un punto di non ritorno. La realtà si manifesta nella nuova dimensione delle famiglie con un poter d’acquisto che, ormai, non copre più neanche le spese primarie. Pochi soldi per pane, pasta e carne. E l’inflazione in perenne movimento ha modificato, persino, le nostre abitudini alimentari. Anche sulle nostre tavole si è abbattuto l’uragano della povertà. Fare la spesa è diventato un lusso, per tutti. Il sistema-famiglia è stato spinto al collasso e in questi ultimi tre anni le sacche dell’indigenza si sono ampliate.