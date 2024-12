Investimenti Zes unica in Calabria, credito d’imposta da 240 milioni

La Zes unica del Mezzogiorno fa l’en plein del credito d’imposta che sarà riconosciuto nella misura massima richiesta dalle imprese. In Calabria, come sottolinea il documento dell’Agenzia delle Entrate che dispone la determinazione delle percentuali fruibili, a fronte di 670 richieste inviate dal territorio regionale (tra micro, piccole, medie e grandi imprese) è stato chiesto in totale un credito d’imposta pari a circa 240 milioni di euro.

La fetta maggiore è quella delle piccole imprese (111,7 mln con 340 richieste), seguono le grandi (46,9 mln con 34 richieste), medie (44,7 con 91 richieste) e micro (37,5 mln con 205 richieste). Per quanto riguarda la tipologia di investimenti realizzati al 15 novembre 2024, è sempre l’Agenzia a indicarne i dettagli in quello che è uno degli ultimi atti del direttore Ernesto Maria Ruffini, che si è dimesso da pochi giorni: 80 milioni per impianti, 224 mln in macchinari, 101 mln in attrezzature e 68 mln in immobili.

Analizzando i singoli dati, i volumi maggiori sono quelli realizzati dalle piccole imprese che con 340 comunicazioni inviate smuovono sensibilmente il quadro: sono loro, infatti, ad aver prodotto il maggior valore di investimenti (33 mln in impianti, 75 mln in macchinari, 49 mln in attrezzature e 36 mln per immobili).