Imu 2024, Confedilizia Calabria: l’imposta che penalizza la proprietà e ostacola la crescita

Lunedì prossimo, 16 dicembre, scade il termine per il versamento della rata di saldo dell’IMU 2024, un’imposta patrimoniale che continua a pesare gravemente sugli immobili, colpendo non solo le proprietà inutilizzate o non produttive, ma anche quelle affittate o soggette a vincoli di varia natura. Introdotta come una semplificazione, l’IMU ha di fatto sommato gli oneri delle precedenti imposte locali, senza mai ridurne il carico complessivo. Nonostante l’esenzione delle prime abitazioni (salvo che siano classificate nelle categorie di pregio A/1, A/8 e A/9), il tributo si applica alla quasi totalità degli altri immobili, incluse le aree edificabili e i terreni agricoli. Il saldo deve coprire l’intero importo dovuto per l’anno, considerando eventuali conguagli rispetto alla rata di acconto versata entro il 16 giugno scorso. Le regole sono rimaste immutate: per i fabbricati inagibili, una riduzione del 50% è subordinata a un iter burocratico oneroso, e solo per gli immobili completamente compromessi è possibile ottenere l’esenzione totale attraverso l’iscrizione catastale come “collabenti” (categoria F/2).