Ex Abramo Care, prime assunzioni. Il prossimo passo il 19 dicembre al MIMIT

"Si è svolta oggi la seconda e definitiva riunione tra l'azienda Konecta, le Segreterie Regionali e le RSU di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni in cui è stato sottoscritto l’accordo di passaggio dei lavoratori impiegati nelle commesse Tim business e Fibercop della Abramo CC in AS che dal 16 dicembre 2024 transiteranno in Konecta.

Sia i 185 lavoratori di Crotone che i 95 lavoratori di Montalto passeranno alla nuova azienda mantenendo inalterate sia le condizioni economiche attuali (profilo orario, livello contrattuale e scatti di anzianità) sia le condizioni normative previste per gli assunti ante 7 marzo 2015, a cui verrà applicata la disciplina ratione temporis in materia di risoluzione del rapporto di lavoro".

Lo comunicano in una nota le Segreterie regionali e le RSU SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

"Per i lavoratori di Montalto viene confermata l’attuale sede Konecta di Rende mentre per i lavoratori di Crotone l’azienda dichiara che aprirà una sede e, nel frattempo, i lavoratori saranno completamente remotizzati.

Domani ci sarà il primo step assunzionale per i lavoratori della commessa TIM BO Business presso la sede crotonese di Abramo mentre venerdì saranno assunti presso la sede di Konecta a Rende tutti i lavoratori della commessa Fibercop.

Un primo passo per la salvaguardia dei 1000 lavoratori di Abramo che ormai da troppo tempo vivono nell'incertezza del futuro, prossimo appuntamento il 19 dicembre al MIMIT per provare a risolvere definitivamente una delle vertenze di lavoro più complesse ed impattanti degli ultimi anni".