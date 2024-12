Biologico e benessere animale, da Arcea più di 27 milioni per le aziende agricole calabresi

Continuano i pagamenti in favore delle aziende agricole calabresi. Ai 65 milioni in corso di liquidazione a titolo di acconto per la Domanda Unica, si sono aggiunti nelle ultime ore altri 27 milioni.

Lo rende noto l’Assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, specificando che l’organismo pagatore ha dato corso alla liquidazione di risorse legate a diverse misure Sra.

Nello specifico, Arcea ha avviato pagamenti per 27.164.813,80 euro, dei quali 4.971.588,18 per la produzione integrata, altri 15.409.287,27 per il mantenimento dell’agricoltura biologica e, infine, ulteriori 6.783.938,35 per il benessere animale.