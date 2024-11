Valore aggiunto, cresce la Calabria. Industria e PA ne producono di più

La sequenza lineare del sistema produttivo calabrese si consolida all’interno delle periodiche rilevazioni. Report che diventano il filo conduttore che spinge verso un cambio di paradigma nel Sud del Sud dell’Italia. Una tendenza che emerge anche dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sui sistemi locali del 2023 che tiene conto dell’ultima revisione dell’Istat dello scorso mese di settembre. Secondo l’indagine, il valore aggiunto (che è l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali) cresce in tutte le province d’Italia ma quelle del Mezzogiorno sembrano più dinamiche per tassi d’incrementi registrati. Un miracolo che non si verificava da almeno vent’anni sostengono l’Istituto Tagliacarne e Unioncamere. In valori assoluti, invece, Milano con 62.863 euro a testa si conferma, per il 22.esimo anno consecutivo, la prima provincia italiana per ricchezza prodotta pro-capite nel 2023, rincorsa a distanza da Bolzano (52.811 euro) e Bologna (43.510 euro). Sul lato opposto, nonostante l’apprezzabile accelerazione di passo, Agrigento con 17.345 euro a testa resta relegata all’ultimo posto della graduatoria, come già accaduto nel 2022, mentre Cosenza è penultima con 17.362,07 euro.