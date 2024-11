Rapporto di Bankitalia, nel primo semestre del 2024 la Calabria cresce dello 0,4%

«Nella prima parte del 2024 l’espansione dell’economia calabrese è proseguita a ritmi modesti». Lo rivela la filiale di Catanzaro della Banca d’Italia nel rapporto sull'aggiornamento congiunturale dell’economia calabrese, presentato oggi in una conferenza stampa.

«Le stime basate sull'indicatore trimestrale dell’economia regionale della Banca d’Italia - prosegue il rapporto - indicano per il primo trimestre un aumento del Pil (prodotto interno lordo) dello 0,4 per cento, un dato in linea con la media italiana. Secondo i risultati del sondaggio congiunturale condotto tra settembre e ottobre dalla Banca d’Italia il fatturato delle imprese calabresi nei primi mesi dell’anno è cresciuto moderatamente. La redditività e la liquidità aziendale sono rimaste sui livelli elevati dello scorso anno. L’industria in senso stretto - aggiunge Bankitalia - ha mostrato segnali di ripresa, sospinta principalmente dal comparto alimentare. Nel settore delle costruzioni è proseguita la fase espansiva del segmento delle opere pubbliche, che ha beneficiato degli interventi legati al Pnrr, l’edilizia privata ha invece risentito del ridimensionamento degli interventi di riqualificazione connessi al Superbonus».