La povertà minaccia la Calabria: 102mila disoccupati. Maglia nera in Ue

Quella frattura storica che separa le due Italie non si è mai rimarginata. Il Nord è vivo, è ricco e s’ingrassa. Il Mezzogiorno, invece, cresce più lentamente. Quaggiù, la povertà si fa materia solida in mezzo ai terremoti sociali che stanno svelando rapidamente nuove miserie. Prima il Covid e adesso la crisi energetica e quella del lavoro hanno riconfigurato i recinti delle periferie sociali del Sud. Ogni giorno cresce il numero di persone schiacciate dal disagio che non è più anonimo perché sta diventando fenomeno di massa. La disoccupazione nel Mezzogiorno è qualcosa di più di un’emergenza. Ed in Calabria diventa un male incurabile che sta divorando in fretta interi pezzi di società.

Senza lavoro

I tradizionali report statistici continuano a sovrapporre immagini sfocate di questa nostra terra che rotola inesorabilmente verso il baratro. L’Inps ha certificato i nuovi passi in avanti della disoccupazione nella regione che dal 14,6% del 2022 (in Italia era dell’8,1%) è salita al 15,9% nel 2023 (mentre la media nazionale è scesa al 7,7%). I senza lavoro ufficiali in Calabria, nel 2023, sono 102mila, un dato che è calcolato nella popolazione di età compresa tra i 15 e i 74 anni. E la mancanza di occupazione sta facendo dilatare i confini dell’indigenza. Volti e biografie degli ultimi non sono più esclusivamente quelli tradizionali perché, accanto ai miserabili cronici, quelli che vivono per strada, sono sprofondati nella miseria nuovi e insospettabili profili sociali.