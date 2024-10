Monito di Orsini agli imprenditori della Calabria: «Tocca a noi fare il nostro dovere»

L’orgoglio per quanto realizzato in mezzo secolo di attività e la consapevolezza di dover affrontare un presente ricco di incognite. Confindustria Calabria riparte con slancio al termine di una giornata, quella di ieri, che ha visto la presenza a Catanzaro non solo dei principali rappresentanti istituzionali del territorio, ma anche del presidente nazionale dell’associazione Emanuele Orsini. Il numero uno di Confindustria lancia un messaggio ben preciso ai tanti imprenditori calabresi seduti in platea nell’auditorium dell’Umg. «Come imprenditori dobbiamo esercitare il nostro dovere e fare in modo che la crescita del Mezzogiorno possa avvenire grazie anche proprio alla Zes. Abbiamo bisogno che il Sud diventi sempre più forte perché il locomotore Italia è un locomotore unico, quindi più forte è il Mezzogiorno, più tutta l’Italia funzionerà e andrà bene. In questi mesi - è stato il ragionamento portato avanti da Orsini - si è lavorato molto con il ministro Fitto per incrementare e raddoppiare il denaro che è stato messo a disposizione dal Governo. Il porto di Gioia Tauro? Può essere la porta a un mercato importante come quello dell’Africa. È uno dei Paesi più giovani e arriverà a 2 miliardi di persone» e per i suoi sviluppi futuri «ben venga anche che (il porto) diventi anche un hub energetico».