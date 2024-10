Calabria, Occhiuto e Calabrese presentano il piano per l'occupazione 2023-2027: 190 milioni di investimento

Circa 190 milioni di investimento per creare lavoro di qualità, stabile, remunerato e tutelato e favorire le pari opportunità. La Regione lancia il «Piano per l’occupazione per il periodo 2021-2027», un programma di interventi adottato nelle scorse settimane dalla Giunta. Il Piano, che stanzia risorse comunitarie, prevede quattro tipologie di interventi: incentivi all’autoimprenditorialità, incentivi all’occupazione, formazione e competenze, Servizi per il lavoro con il potenziamento dei Centri per l’impiego. A presentarlo, in una conferenza stampa a Catanzaro, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore regionale Giovanni Calabrese insieme ai dirigenti Fortunato Varone e Maurizio Nicolai: gli avvisi - è stato spiegato nell’incontro con i giornalisti - partiranno tra la fine del 2024 e il primo semestre del 2025. L’obiettivo è creare misure di politiche attive per 10mila persone.

«Siamo l’unico governo regionale - ha detto Occhiuto - a non aver creato nuovi precari, anzi ad aver operato per ridurre il bacino con interventi finalizzati alla stabilizzazione. Abbiamo voluto programmare nuovi interventi a valere con fondi europei indicando alcune direttrici». A sua volta, l’assessore Calabrese ha rivendicato il fatto che «per la prima volta la Regione Calabria si dota di un piano occupazionale che non è il frutto dell’improvvisazione ma è il frutto del confronto con il territorio e dello studio del territorio, e di un deciso cambio di passo».