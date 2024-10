Calabria “four season”, il turismo punta alla destagionalizzazione

Da Rimini a Dublino, per promuovere la Calabria. Si muove su un doppio canale la strategia della Regione per destagionalizzare i flussi turistici: il governatore Roberto Occhiuto è stato in Irlanda per incontrare i vertici di Ryanair, l’assessore Giovanni Calabrese con i dirigenti del dipartimento a Rimini per partecipare con uno stand alla 61ª edizione del “Ttg Travel Experience”.

Volere volare

Top secret i contenuti della trasferta del governatore. «Comunicheremo tutto a tempo debito», fanno sapere dallo staff di Occhiuto che si limita a pubblicare una foto e due righe su Instagram. Si vede una panoramica Gioia Tauro su un monitor con una dicitura in inglese: «Collegamento ferroviario con il porto». Poco aggiunge Occhiuto nel breve testo: «A Dublino per attrarre nuovi investimenti di Ryanair in Calabria». Di certo si è parlato della presenza sempre più concreta della low cost irlandese nelle rotte da e per la Calabria: una strategia che ha permesso il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria e che con l’eliminazione dallo scorso agosto dell’addizionale comunale ha reso molto più appetibili anche Lamezia e Crotone. Ma nel calderone ci sarebbe anche altro in termini di investimenti e il focus su Gioia Tauro indicherebbe qualcosa in questa direzione. Intanto Ryanair, che si è aggiudicata gli avvisi pubblici della Regione, ha iniziato la campagna di marketing territoriale: anche sul sito web della compagnia è comparso un banner che pubblicizza la Calabria.